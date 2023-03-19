В Турции 19 марта произошло землетрясение магнитудой 4,5

Анкара, , 16:59 — REGNUM На территории Турции зафиксировано очередное землетрясение магнитудой 4,5, сообщает 19 марта Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Землетрясение Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По официальным данным, эпицентр находился в 57 км от города Кахраманмараш с численностью населения почти 376 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 15 километров.

Информации о разрушениях и пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, материальный ущерб от землетрясений на юго-востоке Турции в начале февраля 2023 года оценивается в 2 трлн турецких лир, что превышает 105 млрд долларов.