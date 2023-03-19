Захарова: национализм, коррупция и наркотики помешали Зеленскому реинтегрировать Донбасс

Москва, , 16:54 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова 19 марта в своем телеграм-канале задалась вопросом, что помешало президенту Украины Владимиру Зеленскому потратить «хотя бы десятую часть от колоссальных сумм» помощи стране для реинтеграции Донбасса в рамках минских договоренностей.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Захарова напомнила о визите президента России Владимира Путина в Мариуполь, где активно восстанавливается и строится жильё, дороги, инфраструктура. Возвести объекты даже под обстрелами киевского режима удалось менее чем за год.

«Зеленскому построить в Донбассе что-то издалека похожее помешали национализм, коррупция и наркотики», — написала официальный представитель МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта президент России Владимир Путин во время поездки в Мариуполь и общения с местными жителями заявил, что в городе и дальше будут появляться комфортные и современные жилые кварталы.