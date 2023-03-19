Химки, Московская область, 19 марта, 2023, 16:46 — ИА Регнум. «Ростов» одержал победу над подмосковными «Химками» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Химках и завершилась со счётом 1:0.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости РПЛ. Матч «Химки — Ростов»

Единственный гол в матче забил на 18-й минуте защитник «Ростова» Максим Осипенко, реализовав пенальти. С 29-й минуты «Химки» играли в меньшинстве после удаления нападающего Жаниу Бикела.

Таким образом, «Ростов» вышел на второе место РПЛ, обогнав «Спартак» на одно очко. На счету команды Валерия Карпина 41 балл в турнирной таблице. «Химки» идут на 15-м месте с 13 очками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 марта «Факел» одержал победу над «Сочи» в матче 20-го тура РПЛ со счётом 3:0.