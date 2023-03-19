В Минобрнауки сообщили, что в России учатся почти 35 тысяч африканских студентов

Москва, , 16:41 — REGNUM В настоящее время в России учатся почти 35 тысяч студентов из Африки, заявил 19 марта в ходе работы межпарламентской конференции «Россия — Африка» заместитель министра образования и науки Константин Могилевский.

Африканские студенты в Иваново проводят свободное время на катке © ИТАР-ТАСС/Владимир Смирнов

За последние 13 лет число африканских студентов в российских вузах утроилось, отметил заместитель министра.

Квота по приему студентов из стран Африки ежегодно увеличивается, сейчас на бюджетной основе в России учатся в общей сложности около шести тысяч человек, на следующий учебный год запланировано выделение еще 4720 мест, сказал Могилевский.

Ранее в ходе работы конференции директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов рассказал, что в российских школах начинают вводить уроки африканских языков суахили и амхарского.