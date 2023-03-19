Минск, , 16:40 — REGNUM Сотрудники Комитета госбезопасности Белоруссии ликвидировали в Гродно вооруженного иностранного гражданина, который готовил теракт, сообщает 19 марта агентство БелТА.

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что мужчина был ликвидирован в Гродно. У террориста с собой было автоматическое оружие и гранаты, он пытался оказать вооруженное сопротивление.

Совместно с МВД и другими правоохранительными органами проводятся неотложные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

Гражданские лица и сотрудники силовых структур в ходе проведения спецоперации не пострадали.

Как сообщало ИА REGNUM, диверсант СБУ Николай Швец, который был задержан в Белоруссии по подозрению в совершении теракта в отношении самолета А-50 на аэродроме под Минском, попытался проникнуть на белорусскую территорию еще в середине января