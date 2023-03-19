Москва, 19 марта, 2023, 16:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин вручит награды молодым деятелям культуры. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Отмечается, что награждение пройдёт на следующей неделе.

Также отмечается, что глава государства примет участие в расширенной коллегии МВД и межпарламентской конференции «Россия — Африка».

На следующей неделе в Москве также состоятся переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина.

Как передавало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о планах Путина посетить регионы России в ближайшее время. Глава государства побывал в Мариуполе. Его поездка в этот город проходила в субботу вечером, 18 марта, и в ночь на воскресенье, 19 марта.