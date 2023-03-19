Москва, , 16:38 — REGNUM Спасатели ликвидировали возгорание трёх грузовых автомобилях в поселке Щапово в Новой Москве, сообщили 19 марта в столичном главке МЧС РФ.

Пожар [Иван Шилов © ИА REGNUM]

Отмечается, что площадь пожара составила 25 квадратных метров. Возгорание ликвидировано в 14:28 мск.

Сведений о пострадавших не поступало. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, шесть машин сгорели на парковке в Новой Москве. Пожар вспыхнул из-за горючего топлива, которое утекло в канализацию и загорелось.