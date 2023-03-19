Минобороны РФ: на купянском направлении уничтожены три группы украинских диверсантов

Донецк, , 16:38 — REGNUM Российские войска 19 марта уничтожили на купянском направлении три диверсионно-разведывательные (ДРГ) группы ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад».

Освобожденные территории СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что мотострелковые подразделения средствами разведки вскрыли три ДРГ противника в районах населённых пунктов Гряниковка, Орлянское, Артёмовка. После этого расчётами САУ «Мста-С» и орудий «Гиацинт» украинские диверсанты были уничтожены.

Кроме того, в течение дня группировка войск «Запад» сорвала две попытки ВСУ провести разведку боем около Гряниковки, а также перебросить резервы в районе населённого пункта Першотравневое.

Также сообщается, что в районе населённого пункта Двуречное артиллерией группировки в ходе контрбатарейной борьбы уничтожен миномётный расчёт противника, а средствами ПВО сбит беспилотник «Лелека-100».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в районе города Купянска Харьковской области сбит вертолёт Ми-8 ВСУ.