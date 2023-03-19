Геническ, Херсонская область, 19 марта, 2023, 16:40 — ИА Регнум. Командир Новокаховского взвода ППС убит в Херсонской области путём подрыва автомобиля. Его жена и дочь ранены, возбуждено уголовное дело, сообщает 19 марта пресс-служба Следственного комитета России.

Цитата из видео Убийство командира взвода ППС в Херсонской области

По данным следствия, 17 марта злоумышленник заложил взрывное устройство под крыло автомобиля ВАЗ-2121, которым управлял командир взвода ППС Новокаховского отделения МВД. Взрыв произошёл позднее, когда мужчина ехал с женой и совершеннолетней дочерью по посёлку Юбилейному в Алёшкинском районе.

В результате подрыва сотрудник полиции скончался на месте, его жена и дочь получили телесные повреждения. Жена погибшего занимает должность начальника штаба ОМВД Новокаховского ГО ГУ МВД Херсонской области. Возбуждено дело об убийстве, совершенном общеопасным способом, и покушении на убийство.

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Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, добавили в СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта в Мелитополе был взорван автомобиль с руководителем муниципального транспортного предприятия предпринимателем Иваном Ткачом. Он погиб.