Москва, 19 марта, 2023, 16:35 — ИА Регнум. Российские военнослужащие на купянском направлении уничтожили три диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Об этом 19 марта сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский.

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По его информации, диверсионно-разведывательные группы противника были уничтожены в районе населённых пунктов Гряниковка, Орлянское, Артёмовка.

Артиллерия группировки «Запад» около населённого пункта Двуречная уничтожила минометный расчёт противника. Средства противовоздушной обороны России уничтожили вражеский беспилотник.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Вооружённые силы России сорвали две попытки ВСУ провести разведку боем и переброску их резервов на купянском направлении. В течение дня на купянском направлении группировка войск «Запад» сорвала две попытки противника проведения разведки боем в районе населённого пункта Грениковка.