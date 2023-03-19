Мишустин поздравил работников и ветеранов ЖКХ с профессиональным праздником

Москва, , 16:31 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин 19 марта поздравил работников и ветеранов жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба правительства.

Дворник Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Мишустин отметил, что День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства объединяет особых специалистов, ежедневно обеспечивающих жизнь миллионов людей благополучием и комфортом.

Благодаря сотрудникам ЖКХ бесперебойно работают больницы, промышленные предприятия, детские сады и школы, добавил премьер.

«Отечественный жилищно-коммунальный комплекс динамично развивается, внедряет в работу новейшие технологии и инновационные решения. Ведётся активная работа по совершенствованию отрасли, особое внимание уделяется реализации масштабной программы по модернизации ЖКХ», — говорится в поздравлении.

По словам Мишустина, все эти меры позволяют обновить объекты инфраструктуры, значит, россияне будут обеспечены качественными коммунальными услугами.

Председатель правительства поблагодарил работников и ветеранов ЖКХ за преданность своему делу и пожелал им всего самого наилучшего.

Как сообщало ИА REGNUM, российский экологический оператор предлагает постепенно уходить от практики рассылки бумажных квитанций с информацией об оплате ЖКХ. Сохранить их использование предлагается только для пенсионеров и некоторых других категорий населения.