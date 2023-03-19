Москва, , 16:23 — REGNUM «Вы делаете Москву чище, краше, безопаснее, уютнее!» — заявил сегодня, 19 марта, мэр российской столицы Сергей Собянин, поздравляя с Днем работников жилищно-коммунального хозяйства 500 тысяч сотрудников этой сферы. «С вами приходит тепло и свет!» — отметил он.

Дворник очищают от снега дорожки в парке Денис Абрамов © ИА REGNUM

Мэр Москвы напомнил, что в 2022 году работники столичного ЖКХ восстанавливали жилые дома, школы, больницы, дороги, мосты и коммунальные объекты Донецка и Луганска. «Этот год тоже обещает новые задачи, с которыми — я уверен — вы успешно справитесь», — подчеркнул Сергей Собянин.

«Столичные коммунальщики сегодня достойно выполняют свою задачу, свои функции, — поддержал мэра Москвы его заместитель Петр Бирюков. — Это примерно 500 тысяч работников отрасли, которые ежедневно, 24/7, выполняют свои обязанности перед москвичами, создавая комфорт в нашем городе. Москва сегодня по праву считается самым комфортным городом — и коммунальщики этого заслужили».

«Хочу всех коммунальщиков нашей великой России поздравить с этим прекрасным праздником, — сказал глава Комплекса городского хозяйства во время онлайн-конференции в «Россия сегодня». — Спасибо вам за труд на благо россиян! С праздником, уважаемые коллеги!».