Белград, 19 марта, 2023, 16:17 — ИА Регнум. Министру экономики Сербии Раде Басте следует заниматься экономикой, а не обсуждением возможного введения санкций против России, заявил 19 марта в ходе обращения к нации президент страны Александр Вучич.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

«Занимайся привлечением инвесторов», — сказал Вучич, обращаясь к Басте.

Как сообщалось ранее, министр выступил с заявлением, в котором отметил, что отказ Сербии от введения санкций против России дорого обходится экономике страны, и предложил коллегам по правительству высказаться по этому вопросу.

Заявления Басты вызвали волну критики в Сербии, в партии «Единая Сербия», членом которой он является, отметили, что не разделяют позиции министра.