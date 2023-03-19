Певица МакSим объяснила внезапный уход со сцены в Сочи

Краснодар, , 16:20 — REGNUM Певица МакSим (Марина Абросимова) принесла извинения зрителям за срыв концерта в Сочи и пообещала, что им вернут деньги за билеты. Своё заявление певица опубликовала 19 марта на странице в соцсети «ВКонтакте».

Певица МакSим © Edgar Breshchanov/Global Look Press

Певица призналась, что ей нелегко писать текст, но она искренне просит прощения и у зрителей, и у тех, кто готовил концерт. Она добавила, что всегда полностью выкладывается на сцене, но 18 марта ей неожиданно стало плохо.

«Поднялось давление, закружилась голова, пропал голос. Обстоятельства оказались сильнее меня, была вынуждена отдать микрофон звукорежиссёру и покинуть сцену», — написала МакSим.

Певица поблагодарила поклонников за слова поддержки и пообещала, что всем, кто потратил деньги на концерт в Сочи, их возместят. Программа тура «Я буду жить» остаётся в силе, концерты пройдут по расписанию.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта МакSим с трудом пела во время выступления в Сочи, а затем покинула сцену. Певицу осмотрели врачи. В её команде предположили, что плохое самочувствие связано со сложным расписанием и большим количеством концертов.