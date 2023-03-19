Генпрокурор Краснов: сбежавшие от правосудия в России преступники представляют опасность для Европы

Москва, , 16:14 — REGNUM Сбежавшие от правосудия в России преступники представляют опасность для населения Европы, сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов в комментарии журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Игорь Краснов genproc.gov.ru

По его словам, европейские правоохранительные органы вступили на практику отрицания общепризнанных норм беспристрастности.

«Люди, совершившие преступление на территории России, в том числе убийства… свободно перемещаются в городах Европы и представляют реальную опасность для местного населения», — сказал Краснов.

Генпрокурор добавил, что это идёт вразрез с домыслами и представлениями представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что «привилегированная Европа — это сад, а окружающий ее мир — это джунгли».

Как сообщало ИА REGNUM, Боррель назвал Европу садом, а остальной мир — джунглями. По его словам, большая часть остального мира — это джунгли. А джунгли могут вторгнуться в сад. Поэтому нужно беречь свой сад. Он высказал мысль, что сад не спрятать за высокими стенами, напротив — его нужно выводить в джунгли. Так что европейцам нужно сильнее погружаться в темы, волнующие остальной мир.

Ранее Краснов заявил, что в России в 2022 году участились факты терроризма, экстремизма и незаконного вывоза оружия из зоны боевых действий.

«Несмотря на отсутствие заметных изменений в структуре и динамике преступности, участились факты терроризма и экстремизма, незаконного вывоза оружия и боеприпасов из зоны проведения военных действий», — сказал Краснов на заседании коллегии Генеральной прокуратуры.