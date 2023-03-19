Белград, 19 марта, 2023, 16:12 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не станет подписывать какой-либо документ о признании Косова до конца своего президентского срока. Об этом он сообщил 19 марта в ходе обращения к нации.

Александр Вучич

Срок Вучича на посту президента Сербии истекает в 2027 году.

Журналист попросил сербского лидера пояснить, почему он не хочет подписывать новые соглашения с Приштиной.

«У меня невыносимая боль в правой руке, а только правой рукой я могу подписать, и эта боль продолжится следующие четыре года. Это, что касается подписания, это, конечно, была шутка», — пошутил он, напомнив, что управляет страной Сербией, поэтому его подпись была бы юридически обязывающей для республики.

«Поэтому я знаю, под чем поставить свою подпись, а под чем нет. Веду себя ответственно и серьезно», — пояснил он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сербский лидер объявил, что была достигнута договоренность по нескольким пунктам, выполнение которых станет условием переговорной платформы по интеграции в Евросоюз. Он также заявил, что Белград не подпишет капитуляцию, не признает независимость самопровозглашённого Косово и не поддержит его членство в ООН.

Сербский лидер также заявил, что Приштина пытается использовать вопрос пропавших без вести, чтобы потребовать от Белграда контрибуции.

А верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что на переговорах в Северной Македонии достигнута договорённость по урегулированию отношений Белграда и Приштины.