Тула, 19 марта, 2023, 16:07 — ИА Регнум. Беспилотник без опознавательных знаков упал в Тульской области, об этом сообщает 19 марта комитет региона по региональной безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Упавший БПЛА обнаружили в поле между населенными пунктами Петровское и Маловель Одоевского района. Жилых домов поблизости нет.

Аппарат не имеет «опознавательных знаков и ведомственной принадлежности». Угрозы для местного населения и инфраструктуры нет, на месте работают оперативные службы, говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, российские военные в условиях СВО сбивают украинские беспилотники в приграничных районах. Так, 16 марта БПЛА засекли и сбили над Крымом российские системы противовоздушной обороны.