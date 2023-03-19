Турции предложили закрыть Чёрное море для США и снять ограничения для России

Анкара, , 16:06 — REGNUM Турция должна в одностороннем порядке прекратить действие Конвенции Монтрё и таким образом использовать свой козырь по защите безопасности Чёрного моря. С соответствующим заявлением после инцидента с американским беспилотником MQ-9 Reaper выступил полковник ВМС Турции в отставке Халиль Озсарач.

MQ-9 Reaper во время боевого вылета Lt. Col. Leslie Pratt

В комментариях газете Aydinlik от отметил, что Турция должна пригрозить США отменой соглашения и недопущением в Чёрное море в мирное время любых кораблей не относящихся к этому региону стран, а также снятием всех ограничений для российских судов.

Озсарач заявил, что инцидент с беспилотником и давление со стороны США на Турцию можно трактовать как угрозу безопасности в Чёрном море и использовать как предлог для прекращения Конвенции Монтрё.

«Далее нужно установить режим прохода через турецкие проливы на основании двусторонних соглашений с дружественными Турции странами, например с Россией и Китаем», — подытожил военный.

При этом контр-адмирал ВМС Турции в отставке Дениз Кутлук обратил внимание на готовящийся американскими сенаторами законопроект, который предусматривает наращивание присутствия и влияния США в Чёрном море.

Напомним, Конвенция Монтрё принята в 1936 году. Она ограничивает пребывание в Чёрном море военных кораблей нечерноморских государств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минобороны США Ллойд Остин в свете инцидента с упавшим беспилотником в Чёрное море заявил российскому коллеге Сергею Шойгу, что Америка продолжит полёты над международными водами.