Экс-советник Кучмы Соскин предупредил действующего президента Владимира Зеленского об импичменте

Киев, , 16:18 — REGNUM Бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин предупредил действующего президента страны Владимира Зеленского о возможности объявить ему импичмент. Об этом он заявил 19 марта в своём YouTube-канале.

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Твои указы незаконны. То, что ты совершил, это антиконституционное деяние», — отметил украинец, призвав Зеленского «держать своё слово».

По словам эксперта, президент лишь на словах борется с коррупцией. Соскин уточнил, что на деле политика главы государства направлена на достижение собственных интересов. Помимо прочего, он напомнил, что украинский лидер снял главу Конституционного суда, не имея на то законных оснований.

Политик акцентировал внимание на том, что Зеленский не предоставляет информации о реальных потерях Вооружённых сил Украины и на том, что действительно происходит на передовой.

«Правду рассказывайте, что ж вы врете-то всё время. Врете и врете», — возмутился аналитик, отметив, что в своих обращениях президент рассказывает только о визитах делегаций и переговорах с союзниками.

Как сообщало ИА REGNUM, советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в документе КНР по мирному урегулированию украинского конфликта нет подробностей и взвешенной логики, в плане сформулированы очень общие принципы.

Между тем в МИД России считают, что так называемая формула мира президента Украины Владимира Зеленского вовсе не направлена на установление подлинного мира.