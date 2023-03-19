Москва, 19 марта, 2023, 15:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в коллегии МВД, сообщили 19 марта в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Кроме того, запланировано выступление президента на межпарламентской конференции Россия — Африка, работа которой началась 19 марта.

Также, как уже сообщалось ранее, на следующей неделе состоится визит в Россию председателя КНР Си Цзиньпина, в ходе переговоров лидеры намерены подписать несколько соглашений.

Напомним, накануне визита Си Цзиньпина в Россию обозреватели китайского государственного издания Global Times отметили, что значимость дружбы России и Китая в текущей сложной и неспокойной международной обстановке становится еще более заметной.