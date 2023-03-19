В Минобороны рассказали о попытке ВСУ провести разведку боем в Новодаровке

Мелитополь, , 15:45 — REGNUM Вооружённые силы России нанесли огневое поражение ВСУ при попытке мобильной группы теробороны провести разведку боем в районе Новодаровки (Запорожская область), рассказал 19 марта начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

ВС РФ Mil.ru

«Мотострелковыми подразделениями при поддержке артиллерии противнику было нанесено огневое поражение, уничтожен пикап с националистами», — сказал Гордеев.

Также на южнодонецком направлении были отражены два ракетных удара противника, сбиты пять снарядов РСЗО HIMARS и семь снарядов РСЗО «Ураган», сбит один беспилотник, отметили в пресс-центре группировки.

Ранее 19 марта в Министерстве обороны сообщили, что за минувшие сутки на южнодонецком и запорожском направлениях было уничтожено свыше 50 военных вооружённых формирований Украины.