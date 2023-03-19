Министр финансов РФ Силуанов заявил, что взнос с бизнеса в бюджет справедлив

Москва, , 15:44 — REGNUM Взнос с бизнеса в бюджет справедлив, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 1».

Антон Силуанов Иван Шилов © ИА REGNUM

«А чего же несправедливого, если мы видим, что прибыль по сравнению с обычными нормальными уровнями выросла в 2–3 раза?» — сказал он в интервью журналисту телепрограммы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину, отвечая на соответствующий вопрос.

Министр добавил, что если брать объемы прироста прибыли и того, «сколько рассчитывается получить, это совершенно мизерная сумма».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов подтвердил планы на введение добровольных взносов с крупного бизнеса, обсуждаемые российским правительством.

По его словам, взнос не станет повышением налогов и будет однократным. Сумма разового платежа может составить до 250 млн рублей.