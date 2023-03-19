Париж, 19 марта, 2023, 15:41 — ИА Регнум. В Париже полиция проводит массовые задержания участников митинга против пенсионной реформы. В МВД Франции подтвердили задержание 122 протестующих на основании нарушения ими общественного порядка, сообщает телеканал BFM.

Евгений Полойко/ РИА Новости В Париже 122 протестующих против пенсионной реформы задержаны полицией

По данным правоохранителей, 18 марта в митинге на площади Италии на юго-востоке Парижа участвовали около 4200 человек. Стражи порядка в районе демонстрации провели свыше 400 проверок.

Агрессивные участники акции пытались возводить баррикады, поджигали баки с мусором, кидали камни и бутылки в полицейских. Силовики применили слезоточивый газ.

После столкновения префектура парижской полиции запретила 18–19 марта проведение маршей на Елисейских полях и площади Согласия.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта на улицы Парижа вышли участники митинга под названием «Марш за мир». Люди требовали выхода Франции из НАТО и Евросоюза, а также прекращения военной помощи Украине.

Также во Франции проходят акции протеста против утвержденной в обход голосования в парламенте пенсионной реформы, в соответствии с которой пенсионный возраст во Франции будет повышен на два года, до 64 лет.