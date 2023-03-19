Директор института МГУ Маслов: школы России вводят обучение африканским языкам

Москва, , 15:33 — REGNUM Уроки африканских языков суахили и амхарского начинают вводить российские школы, заявил директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов на Международной парламентской конференции «Россия — Африка».

Образование Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что в Африке есть разные регионы со своими традициями в политике и экономике. Институт МГУ возрождает почти исчезнувшее преподавание африканских языков.

«У нас готовится новое поколение людей, которые способны понимать менталитет и основные модели развития Африки, и понимать, что Африка — это не просто большой и единый континент», — приводит ТАСС слова Маслова.

Как сообщало ИА REGNUM, первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков заявил о планах создать в Африке лизинговую компанию.