Москва, , 15:34 — REGNUM Количество бюджетных мест в вузах России для африканских студентов на предстоящий 2023–2024 учебный год увеличили в два раза — до 4,7 тысячи мест. Об этом 19 марта заявил заместитель науки и высшего образования России Константин Могилевский на Международной парламентской конференции «Россия — Африка».

Председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский Александр Погожев © ИА REGNUM

Он пояснил, что число бюджетных мест по квоте увеличивается с каждым годом. Так, на 2021 учебный год было выделено 2,1 тысячи мест, на 2022 год — 2,3 тысячи мест, а на предстоящий 2023–2024 учебный год — уже 4720 мест.

Согласно информации Минобрнауки, сейчас в вузах России проходят обучение около 35 тысяч студентов из стран Африки, в том числе шесть тысяч — на бюджетной основе.

По словам Могилевского, с прошлого года количество студентов из стран Африки в России увеличилось на четыре тысячи человек, а за минувшие 13 лет — в три раза.

Он уточнил, что студенты из Египта нарастили свою численность в вузах России за пять лет почти в семь раз, таким образом, больше 30% всех африканских студентов в российских вузах — это студенты из Египта.

Как передавало ИА REGNUM, в 2022 году более 150 тысяч студентов колледжей России получили возможность совместить учебу с получением профессиональных навыков, а после сдачи экзаменов трудоустроиться по востребованной специальности в престижную компанию. В 2023 году число таких студентов станет ещё больше — 350 тысяч.