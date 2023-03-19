Песков: ситуация с американским беспилотником доказывает вовлечённость США в конфликт против России

Москва, , 15:30 — REGNUM Ситуация с американским беспилотником над Чёрным морем доказывает вовлеченность США в конфликт против России. Об этом 19 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

MQ-9 Reaper готов к бою Сергей Корсун © ИА REGNUM

«По сути, речь идёт о прямой вовлечённости операторов этих беспилотников в конфликт. Причём против нас», — сказал Песков.

Он отметил, что миссия американских беспилотников заключается отнюдь не в обеспечении безопасности судов.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта беспилотник США MQ-9 Reaper упал в Чёрное море из-за резкого маневрирования вблизи от российских истребителей.

После этого инцидента стратегические беспилотники США Global Hawk стали летать другими маршрутами.