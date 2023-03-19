Устюгов упал на последнем круге скиатлона на чемпионате России по лыжным гонкам

Тюмень, , 15:22 — REGNUM Олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира Сергей Устюгов упал на последнем круге скиатлона на чемпионате России. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Сергей Устюгов © Павел Бедняков/РИА Новости

Спортсмен шёл на втором месте, отставая от Александра Большунова менее чем на секунду. За 1,5 км до финиша лыжник споткнулся при входе в один из поворотов и потерял равновесие. Устюгову удалось быстро подняться, но из-за падения он отстал от Большунова и не смог помешать тому одержать победу.

В результате спортсмен, представляющий Ханты-Мансийский автономный округ, финишировал вторым с отставанием в пять секунд.

Накануне Сергей Устюгов одержал победу в классическом спринте на чемпионате России по лыжным гонкам.

Соревнования проходят в Тюмени с 18 по 26 марта.