Тегеран, , 15:27 — REGNUM Футболист сборной Ирана Сердар Азмун пропустит сборы национальной команды. Об этом 19 марта пишет Isna.

Сердар Азмун © Anton Zaitsev/Global Look Press

По информации журналистов, форвард обратился к тренерскому штабу сборной с просьбой не участвовать в тренировочном сборе по семейным обстоятельствам.

Отмечается, что футболист пропустит матчи против Кении и России. Матч сборных России и Ирана состоится 23 марта.

Как передавало ИА REGNUM, полуфинальные матчи FONBET Кубка России 2022/2023 состоятся с 4 по 6 апреля. Российский футбольный союз совместно с Минцифры и Минспортом разрабатывает меры по мотивации болельщиков, чтобы вернуть их на стадионы страны.