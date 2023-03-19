В Харьковской области сбит украинский вертолёт Ми-8
Москва, 19 марта 2023, 15:12 — REGNUM Украинский вертолёт Ми-8 сбит российской авиацией в Харьковской области. Об этом 19 марта сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Истребительной авиацией в районе города Купянска сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины», — сказал Конашенков на брифинге.
Всего с начала спецоперации уничтожено 222 вертолёта ВСУ.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские войска за сутки уничтожили более 50 военных ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях.