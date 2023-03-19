Москва, 19 марта, 2023, 15:12 — ИА Регнум. Украинский вертолёт Ми-8 сбит российской авиацией в Харьковской области. Об этом 19 марта сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Максим Цуканов ИА REGNUM Вертолёт Ми-8

«Истребительной авиацией в районе города Купянска сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины», — сказал Конашенков на брифинге.

Всего с начала спецоперации уничтожено 222 вертолёта ВСУ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские войска за сутки уничтожили более 50 военных ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях.