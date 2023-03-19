Москва, , 15:12 — REGNUM Вооружённые силы России поразили в Херсонской области два ангара с оружием и военной техникой украинской 122-й бригады территориальной обороны, сообщили 19 марта в Министерстве обороны РФ.

ВС России Иван Шилов © ИА REGNUM

«В районе населенного пункта Отрадокаменка поражены два ангара с вооружением и военной техникой 122-й бригады территориальной обороны», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, артиллеристы ВС России уничтожили ночью под Херсоном самоходную гаубицу «Гвоздика» и 120-миллиметровый миномет, из которых ВСУ обстреливали населённые пункты левобережья Днепра Херсонской области.

Также артиллерийским огнём в районе Камышаны был уничтожен миномет 120-миллиметрового калибра с расчётом, были уничтожены шесть военных ВСУ, ещё двое ранены.