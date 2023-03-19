Москва, , 15:10 — REGNUM Президент России Владимир Путин и начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов в штабе спецоперации в Ростове-на-Дону достаточно долго обсуждали обстановку в зоне СВО. Об этом 19 марта заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Он напомнил, что в штабе СВО работа идёт круглые сутки, в течение 24 часов несколько раз проходят доклады по направлениям.

Песков уточнил, что в одной такой сессии докладов принял участие президент России Владимир Путин.

Пресс-секретарь добавил, что состоялся достаточно обстоятельный доклад, глава государства выслушал их.

«Потом уже отдельно с Герасимовым достаточно долго говорил в отдельном кабинете. Оценка ситуации была дана», — пояснил Песков.

Как передавало ИА REGNUM, по словам Пескова, поездка в штаб СВО в Ростов-на-Дону не планировалась заранее. Глава государства напомнил, что у России в 2014 году не было гиперзвукового оружия, а сейчас есть, как и другие современные системы.