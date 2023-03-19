Якеменко напомнил, что еще один российский регион возглавил выпускник «Школы губернаторов»

Смоленск, , 15:04 — REGNUM Василий Анохин, назначенный Владимиром Путиным губернатором Смоленской области, — выпускник «Школы губернаторов», отметил 19 марта в своем телеграм-канале ведущий программы «Наши» историк Борис Якеменко.

Встреча президента РФ Путина с врио главы Смоленской области Анохиным © Михаил Метцель/POOL/ТАСС

«Оттуда сегодня выходят ведущие управленцы России. Достаточно сказать, что в 2019 году 10 из 16 избранных глав регионов были выпускниками или слушателями этой школы», — напомнил Якеменко.

Анохин — опытный управленец, который на протяжении ряда лет занимался сложными сферами ЖКХ и строительства, а в последние месяцы — вопросами интеграции новых регионов России, отметил историк.

«Для президента все эти человеческие качества и подробности деловой биографии особенно важны сегодня, когда страна находится в столь непростых условиях. Путин точно выбирает тех, кто не боится сегодня брать на себя ответственность за самые сложные направления работы», — добавил Якеменко.

Как сообщалось ранее, Путин назначил Анохина временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области 17 марта.