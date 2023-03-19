Москва, 19 марта, 2023, 15:10 — ИА Регнум. Вооруженные силы России уничтожили за сутки на донецком направлении более 80 военных ВСУ, сообщили 19 марта в Министерстве обороны РФ.

Министерство обороны Российской Федерации Солдаты ВС России

«На донецком направлении в ходе наступательных действий «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии уничтожено более 80 украинских военнослужащих», — рассказали в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, были уничтожены три боевые бронированные машины, четыре пикапа, три установки РСЗО «Град», гаубица «Мста-Б», а также американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что населённые пункты Кореневского и Глушковского районов региона подверглись обстрелу со стороны Украины.