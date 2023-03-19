Москва, 19 марта, 2023, 14:59 — ИА Регнум. Рекордный урожай зерновых в России в 2022 году стал возможен благодаря кропотливой работе и развитию технологий в предыдущие годы, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия-1» для программы «Москва. Кремль. Путин».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Урожай зерновых

Глава государства напомнил, что урожай в сельском хозяйстве зерновых в прошлом году поставил рекорд и составил 154 млн тонн, в 2014 году «ничего подобного не было».

«И это не только благодаря погодным условиям, это благодаря развитию технологий, развитию производства удобрений, внесению определенного объема удобрений в почву и т.д.», — заявил российский лидер.

Он также добавил, что это «результат кропотливой целенаправленной работы в течение многих лет».

Как сообщало ИА REGNUM, в России урожай значительно превышает европейские показатели, им даже за репой придётся ездить в РФ, заявил ранее глава государства Владимир Путин.

Напомним, в России в 2022 году обновили рекорд по сбору масличных культур, собрав 25,6 млн тонн подсолнечника, сои и рапса. Также по итогам прошлого года собранный объём плодов и ягод превысил показатель 2021 года на 5% и составил более 1,5 млн тонн.