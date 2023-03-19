Скопье, , 15:00 — REGNUM Приштина пытается использовать вопрос пропавших без вести, чтобы потребовать от Белграда контрибуции. Об этом 19 марта заявил президент Сербии Александар Вучич в ходе обращения к гражданам по итогам переговоров в Охриде Северной Македонии.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что все хотят решения вопроса пропавших без вести албанцев и сербов.

«К сожалению, Приштина это до сегодняшнего дня использовала как инструмент давления на Республику Сербию, с помощью которого производились бы материальные и формально легальные основания для военного ущерба, который Сербия должна была бы заплатить так называемой Республике Косово», — отметил сербский лидер.

Он напомнил, что это то, из-за чего Приштина и Белград никогда не могли договориться, поскольку неприемлемо подписывать документ, который делает Сербию ответственной за пропавших без вести.

После конфликта в Метохии и Косове 1998–1999 годов насчитывается 3272 без вести пропавших.

Как ранее передавало ИА REGNUM, верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что на переговорах в Северной Македонии достигнута договорённость по урегулированию отношений Белграда и Приштины.

По словам Вучича, положительное новшество переговоров по проблеме Косово и Метохии под эгидой Евросоюза заключается в том, что итог диалога больше не зависит только от доброй воли Приштины.