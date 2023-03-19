Париж, 19 марта 2023, 15:02 — REGNUM Для Франции в принципиальном плане нет табу по ситуации с военной поддержкой ВСУ. Так ответила в интервью газете Le Journal du Dimanche глава французского МИД Катрин Колонна на вопрос возможных поставок Киеву истребителей.

Глава МИД Франции Катрин Колонна
Глава МИД Франции Катрин Колонна
diplomatie.gouv.fr

«Мы отвечаем на те нужды Украины, о которых она нам говорит: это боеприпасы, средства противовоздушной обороны. Необходимо, чтобы Украина могла сопротивляться с помощью средств, которые доступны сейчас», — сказала министр.

Напомним, депутат Франции в Европейском парламенте Тьерри Мариани заявил, что отправка Польшей самолётов Киеву является крайне опасной, поскольку ВСУ смогут наносить удары по территории в глубине России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Франции Катрин Колонна призывала к массовой военной поддержке Украины для контрнаступления.