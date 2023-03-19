Париж, 19 марта, 2023, 15:02 — ИА Регнум. Для Франции в принципиальном плане нет табу по ситуации с военной поддержкой ВСУ. Так ответила в интервью газете Le Journal du Dimanche глава французского МИД Катрин Колонна на вопрос возможных поставок Киеву истребителей.

diplomatie.gouv.fr Глава МИД Франции Катрин Колонна

«Мы отвечаем на те нужды Украины, о которых она нам говорит: это боеприпасы, средства противовоздушной обороны. Необходимо, чтобы Украина могла сопротивляться с помощью средств, которые доступны сейчас», — сказала министр.

Напомним, депутат Франции в Европейском парламенте Тьерри Мариани заявил, что отправка Польшей самолётов Киеву является крайне опасной, поскольку ВСУ смогут наносить удары по территории в глубине России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Франции Катрин Колонна призывала к массовой военной поддержке Украины для контрнаступления.