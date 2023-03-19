Москва, 19 марта, 2023, 15:02 — ИА Регнум. Примерно 140 украинских военнослужащих уничтожили на купянском и краснолиманском направлениях за сутки российские войска, сообщает 19 марта Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

На купянском направлении, уточнили в ведомстве, подразделения ВСУ поражены у населённых пунктов Двуречная, Тимковка, Ольшана Харьковской области и у посёлка Новоселовское в ЛНР.

«Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля», — указано в сообщении.

Под Красным Лиманом (ДНР) поражены живая сила и техника ВСУ у Невского и Белогоровки в ЛНР, а также у Ямполовки и Григоровки в ДНР. На этом направлении за сутки украинские войска потеряли более 90 человек, три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходную гаубицу «Гвоздика», гаубицы Д-20 и Д-30.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВС России сорвали две попытки украинских войск провести разведку боем и перебросить свои резервы на купянском направлении.