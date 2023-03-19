Минобороны: ВС России уничтожили свыше 50 военных ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях

Москва, , 15:04 — REGNUM Свыше 50 военных вооружённых формирований Украины было уничтожено российскими войсками за сутки на южнодонецком и запорожском направлениях. Об этом 19 марта рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как отметил официальный представитель Минобороны, российские военные из группировки войск «Восток» на южнодонецком и запорожском направлениях нанесли поражение противнику возле населённых пунктов Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Привольное Донецкой Народной Республики и Орехов Запорожской области.

«Потери противника на данных направлениях за сутки составили: свыше 50 украинских военнослужащих, три пикапа, а также гаубица Д-30», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что населённые пункты Кореневского и Глушковского районов региона подверглись обстрелу со стороны Украины.