Губернатор Старовойт: медпункт и дома повреждены при обстреле ВСУ Курской области

Белгород, , 14:48 — REGNUM Населённые пункты Кореневского и Глушковского районов Курской области подверглись обстрелу со стороны Украины. В одном из них насчитали десять «прилётов», сообщил губернатор региона Роман Старовойт 19 марта в своём телеграм-канале.

Артиллерийский обстрел ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он уточнил, что под обстрелом ВСУ оказались село Троицкое, деревня Елизаветовка и посёлок Краснооктябрьский, расположенные в приграничной зоне. Люди не пострадали.

Десять снарядов прилетело в посёлок Краснооктябрьский Глушковского района. Там незначительно повреждены здание медпункта и четыре частных дома. Осколками посекло окна, фасады и крыши, оборваны несколько линий электропередачи. Устранение повреждений уже идёт.

Как сообщало ИА REGNUM, посёлок Краснооктябрьский подвергся обстрелу и днём ранее.