Скопье, , 14:49 — REGNUM Положительное новшество переговоров по проблеме Косово и Метохии под эгидой Евросоюза заключается в том, что итог диалога больше не зависит только от доброй воли Приштины. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в ходе обращения к гражданам.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

«Важно для нас, что мы больше не зависим от доброй воли Приштины, это позитивная перемена в рамках переговоров, — отметил сербский лидер. — Вы знаете, что они могли бы завершиться юридически обязывающим соглашением двух сторон, это то, в чем больше не зависим исключительно от Приштины, но и от того, насколько мы готовы сделать определенные вещи».

Переговоры президента Сербии с премьером самопровозглашенного Косово Альбином Курти при участии главы дипломатии Евросоюза Жозефа Борреля и специального представителя по диалогу Приштины и Белграда Мирослава Лайчака в Охриде Северной Македонии продолжались за закрытыми дверями на протяжении 12 часов.

Как передавало ИА REGNUM, по итогам встречи Боррель заявил о достижении договоренности между Приштиной и Белградом по реализации предложения о нормализации отношений.

Президент Сербии объявил, что была достигнута договоренность по нескольким пунктам, выполнение которых станет условием переговорной платформы по интеграции в Евросоюз.

Ранее Вучич заявил, что Белград не подпишет капитуляцию, не признает независимость самопровозглашённого Косово и не поддержит его членство в ООН. Вучич сделал подобное заявление после встречи спецпредставителя ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака с президентом Косово Вьосой Османи и премьер-министром Альбином Курти. Лайчак выразил надежду на скорое согласование, а затем и подписание сторонами европейско-американского плана по урегулированию в Косово.