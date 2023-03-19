Москва, , 15:03 — REGNUM Российскими средствами противовоздушной обороны за последние сутки перехвачено девять снарядов украинских РСЗО. Об этом 19 марта в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Уничтоженная техника ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Кроме того, уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Котляровка Харьковской области, Червонопоповка и Голиково Луганской Народной Республики, Благодатное и Кирилловка Донецкой Народной Республики», — заявил представитель Минобороны.

По словам Конашенкова, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 402 самолёта, 222 вертолёта, 3464 беспилотных летательных аппарата, 414 зенитных ракетных комплексов, 8338 танков и других боевых бронированных машин, 1069 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4388 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 9011 единиц специальной военной автомобильной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские военнослужащие уничтожили несколько десятков военных ВСУ в Пологовском районе Запорожской области.