Путин напомнил, что перед началом СВО Россия пыталась мирно решить ситуацию на Украине

Москва, , 14:49 — REGNUM У принятого решения о начале специальной военной операции (СВО) на Украине нет сослагательного наклонения, заявил 19 марта президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос, не стоило ли начать операцию в 2014 году в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Освобожденные территории СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Знаете, в таких случаях нет сослагательного наклонения, это во-первых. Во-вторых, это касается и нашей готовности к каким-то более серьёзным действиям, чем действия в рамках так называемой крымской весны», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что в те годы в России надеялись разрешить ситуацию «абсолютно мирными средствами». Россия никогда не стремилась к конфронтации, а события в Крыму «произошли, как вы знаете, с колёс», добавил он.

Глава государства отметил, что Запад в процессе «переговоров» по Донбассу просто водил Россию за нос и готовил Украину к боевым действиям.

Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин указал на то, что обстоятельства требуют «решительных и незамедлительных действий», и поэтому после обращения республик Донбасса к России за помощью, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, он принял решение о проведении специальной военной операции.