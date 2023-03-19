Донецк, , 14:41 — REGNUM Российские военные уничтожили колонну американской бронетехники ВСУ. Об этом 19 марта сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

ПТУР «Корнет» © MOD Russia/Global Look Press

«На кадрах уничтожение очередной бронегруппы из американских бронетранспортёров М113. В ходе отражения атаки сожжены четыре БТР», — говорится в сообщении.

Отмечается, что враг продолжает предпринимать попытки прорыва с помощью бронетехники НАТО. При этом не уточняется, на каком направлении произошёл бой.

Подчеркивается, что это не сегодняшние кадры с Запорожского фронта, где продолжаются бои.

Ранее сообщалось, что бронегруппа ВСУ предприняла попытку атаковать позиции российских войск в Запорожской области, под городом Орехов идёт ожесточённый бой.