Иркутск, , 14:38 — REGNUM Вынужденную посадку совершил в Иркутске пассажирский лайнер, следовавший из Владивостока в Москву. Причиной стала техническая неполадка, сообщает 19 марта пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Самолет Иван Шилов © ИА REGNUM

Самолёт Airbus A330-343X «Аэрофлота» приземлился в аэропорту Иркутска около 05:30 (00:30 мск) из-за высокого давления в тормозной системе. На борту находились 295 человек: 281 пассажир и 14 членов экипажа. Никто не пострадал, самолёт не получил повреждений.

Следственный отдел проводит доследственную проверку на предмет нарушения правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.