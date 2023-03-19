Путин: противник не дождался краха финансовой системы России

Москва, , 14:24 — REGNUM Противник ожидал обрушения российской финансовой системы в условиях санкций, однако она укреплена и продолжает работать. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью телеканалу «Россия-1» для программы «Москва. Кремль. Путин».

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам главы государства, работает и карта «Мир», и финансовая система в целом, а банки наращивают свои возможности.

«Несмотря на ожидания противника, у нас ничего не рухнуло, всё работает», — заявил Путин в видеофрагменте, опубликованном в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

Путин заявил также, что с 2014 года Россия многое сделала для развития импортозамещения, для укрепления критически важных направлений жизнедеятельности страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта российский лидер заявил, что экономика РФ приобретает принципиально иное качество, её развитие идёт по новой модели. При этом западные политики ждут в России коллапса и стараются убедить себя в его неизбежности.