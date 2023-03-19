Москва, , 14:32 — REGNUM Президент Владимир Путин сообщил, что в 2014 году Москва не могла отказать жителям Крымского полуострова в поддержке. Об этом российский лидер заявил 19 марта в интервью телеканалу «Россия-1» для программы «Москва. Кремль. Путин».

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, на них «наезжали нацики».

«Мы просто не могли отказать крымчанам в нашей поддержке и защите! Именно в силу того, что на них уже там наезжали, как на самой Украине говорят, нацики», — сказал глава государства, уточнив, что всё произошедшее в Крыму «происходило с колёс».

Видео с интервью опубликовано журналистом Павлом Зарубиным в личном телеграм-канале.

Ранее российский лидер сообщил, что у России в 2014 году не было гиперзвукового оружия, а сейчас есть, как и другие современные системы.