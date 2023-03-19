Sky: Банк Англии одобрил слияние холдинга UBS и банка Credit Suisse

Лондон, , 14:28 — REGNUM ЦБ Великобритании одобрил слияние двух крупнейших швейцарских банков UBS и Credit Suisse. Об этом 19 марта сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источники.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, Банк Англии, который исполняет функции центробанка, уведомил регулятор Швейцарии и руководство UBS и Credit Suisse о том, что не будет препятствовать этой сделке.

Ожидается, что официальное заявление о слиянии может быть опубликовано вечером 19 марта. По данным телеканала, Credit Suisse в Великобритании насчитывает пять тысяч сотрудников. Банк является одним из крупнейших работодателей в инвестиционной сфере лондонского Сити.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Швейцарии намерено использовать экстренные меры для поглощения банка Credit Suisse финансовым холдингом UBS. Сообщается, что Берн стремится заключить сделку до открытия торгов 20 марта.