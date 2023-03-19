Путин: в России необходимо сделать многое для развития сухопутных войск
Москва, 19 марта, 2023, 14:20 — ИА Регнум. В России необходимо сделать многое для развития сухопутных войск, заявил 19 марта президент РФ Владимир Путин.
«Нам очень много нужно сделать, допустим, для развития сухопутных войск», — сказал он в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Президента России спросили, не стоило ли начать специальную военную операцию на Украине еще в 2014 году.
«У нас тогда не было гиперзвукового оружия, а сейчас есть! Да, мы его не применяем фактически, но оно есть. Понимаете? Есть и другие системы современные, а в 14-м году ничего подобного не было», — ответил глава государства.
Сослагательное наклонение здесь применять невозможно, заключил российский лидер.
Как сообщало ИА REGNUM, нужно проявить консолидацию общества и собранность, противник это увидит — и тогда будет победа. Об этом 14 марта заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с рабочими Улан-Удэнского авиационного завода.