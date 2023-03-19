Москва, 19 марта, 2023, 14:20 — ИА Регнум. В России необходимо сделать многое для развития сухопутных войск, заявил 19 марта президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

«Нам очень много нужно сделать, допустим, для развития сухопутных войск», — сказал он в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Президента России спросили, не стоило ли начать специальную военную операцию на Украине еще в 2014 году.

«У нас тогда не было гиперзвукового оружия, а сейчас есть! Да, мы его не применяем фактически, но оно есть. Понимаете? Есть и другие системы современные, а в 14-м году ничего подобного не было», — ответил глава государства.

Сослагательное наклонение здесь применять невозможно, заключил российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, нужно проявить консолидацию общества и собранность, противник это увидит — и тогда будет победа. Об этом 14 марта заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с рабочими Улан-Удэнского авиационного завода.